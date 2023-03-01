«Выжигают радиацией»: последние новости об Анастасии Заворотнюк

Звезда «Моей прекрасной няни» Анастасия Заворотнюк уже четыре года борется с агрессивной онкологией. По прогнозам врачей, в ее случае пациенты живут максимум два года. И то, что артистка до сих пор с нами — это настоящий прорыв в медицине.

Последние пять месяцев Заворотнюк лежала в московской клинике по инновационной методике. Лечением там руководит нейрохирург Алексей Кривошапкин.

«Главная проблема — дойти до очага болезни с наименьшими повреждениями. Врачи сумели добраться до опухоли через сосуд. Этот метод состоит в «выжигании» радиацией раковых клеток, оставшихся после удаления опухоли, — заявил врач «Вечерней Москве».

При этом Кривошапкин добавил, что никаких чудо-таблеток до сих пор не придумали. Положительная динамика — это комплекс терапий разных направлений.

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