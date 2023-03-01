Авербух рассказал правду о состоянии Костомарова

Известный фигурист Роман Костомаров продолжает бороться за свою жизнь в одной из московских клиник. Спортсмена начали выводить из комы. Впервые за последнее время врачи сделали положительные прогнозы.

Коллега Костомарова Илья Авербух заявил журналистам, что находится в постоянно контакте с врачами. У него тоже хороший настрой.

«Я полностью владею информацией, общаюсь с врачами. Верим, что Рома справится с этим ударом судьбы, по-другому это назвать нельзя», - заявил он.

Держись, спортсмен! Мы очень за тебя переживаем!

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