Кейт Миддлтон в молочном пальто и юбке миди с принтом pied-de-poule зрительно уменьшила талию

Кейт Миддлтон слывет первой модницей и это не удивительно. Каждый свой выход в свет герцогиня продумывает до мелочей. Так, на публике жена принца Уильяма появилась в молочном тренче, белой водолазке, которую Миддлтон заправила в юбку миди с принтом pied-de-poule (гусиная лапка, - Прим. ред.). Герцогиня сразила присутствующих своим простым, но вместе с тем элегантным образом. Лук жены принца Уильяма дополнили замшевые сапожки.

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