Названа сумма, которую получала Лия Ахеджакова только за выход на сцену «Современника»

Названа сумма, которую получала Лия Ахеджакова только за выход на сцену «Современника»

Лия Ахеджакова. Фото: Global Look Press

Актриса получала хорошие выплаты, которые положены по старости.

84-летняя Лиа Ахеджакова, несмотря на свой преклонный возраст и достойную пенсию, продолжала выходить на сцену «Современника». Игра в театре всегда приносила актрисе большое удовольствие. А вот в кино в последние годы народная артистка России снималась не так часто, как того хотели бы ее верные почитатели.

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Оклад Лии Ахеджаковой в «Современнике» едва ли можно назвать заоблачным - эта сумма составляла не более 45 тысяч рублей. Зато только за выход на сцену театра артистка получала еще 50 тысяч. Прибавьте сюда и высокую пенсию.

«Плюс пенсия в 60 тысяч рублей, из которых 30 тысяч — московская добавка за звание народной. Кстати, Олег Басилашвили, Алиса Фрейндлих и Михаил Боярский эти надбавки не получают, так как их место регистрации — Петербург», — делится инсайдер.

По материалам «РИА ФАН»

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