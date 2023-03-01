Муцениеце выпрыгнула из душа, наспех обернувшись полотенцем: вся распаренная (фото)

Муцениеце выпрыгнула из душа, наспех обернувшись полотенцем: ну что за чаровница (фото)

Агата Муцениеце. Фото: Global Look Press

Актриса из фильма «Тобол» сразила поклонников наповал.

Агата Муцениеце козырнула упитанной фигурой в одном полотенце. Поклонники тут же раскусили звезду кино: экс-жена «мажора» Павла Прилучного только-только вышла из душа. Вся распаренная! От такого вида фанаты потеряли дар речи. Актриса из фильма «Тобол» намотала тюрбан из полотенца на голове, открыв свои гладкие плечи и зону декольте. Выглядела экс-жена «мажора» весьма аппетитно. 

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Агата Муцениеце обернулась в полотенце после душа. Фото: личный архив

«Тот самый случай, когда в одежде смотрится стройнее, а без - толще!», «А если полотенчико спадет?», «Завлекает ухажеров», «Как все любят оголяться», - пишут фолловеры.

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