Щечки-яблочки, темный пушок волосиков: Орлова любовно прижала к груди дочку в розовых носочках

Ольга Орлова нарадоваться не может на дочку Анечку. Поклонники заметили, что с появлением малышки ведущая «Дома-2» сама преобразилась: стала выглядеть моложе. Позднее материнство, а экс-солистке группы «Блестящие» уже 45 лет, явно пошло ей только на пользу. Ольга Орлова вся светится, баюкая на руках малышку.
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Ольга Орлова с дочкой Анечкой. Фото: личный архив
Телеведущая показала дочку без чепчика, у малышки темный пушок волосиков на головке, щечки-яблочки. Ольга прижала дочку к груди, назвав ее своим «молодильным яблочком». Малютку звездная мама нарядила в боди и теплые розовые носочки. Поклонники просто в восторге от таких нежных снимков.