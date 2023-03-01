Щечки-яблочки, темный пушок волосиков: Орлова любовно прижала к груди дочку в розовых носочках

Ольга Орлова нарадоваться не может на дочку Анечку. Поклонники заметили, что с появлением малышки ведущая «Дома-2» сама преобразилась: стала выглядеть моложе. Позднее материнство, а экс-солистке группы «Блестящие» уже 45 лет, явно пошло ей только на пользу. Ольга Орлова вся светится, баюкая на руках малышку.

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