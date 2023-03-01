«Не успели опомниться... уже выросла!»: Зуева показала «американскую» дочку Козловского

Данила Козловский продолжает поддерживать дружеские отношения с бывшей возлюбленной Ольгой Зуевой. И это не удивительно! Все-таки у них есть общая дочка Ода Валентина, которая родилась в марте 2020 года. Так что малышке уже три годика. В своем микроблоге экс-возлюбленная актера поделилась редким фото с дочерью, показав ее со спины. Поклонники удивились тому, как быстро выросла малютка. Она уже вовсю повторяет за мамой.

«Мамина тень!», «Данила дочку хоть не бросил... приезжает, навещает», «Не успели опомниться... уже выросла», «Такая большая! Топтыжка», — пишут фолловеры.

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