«Дело не в ней, а во мне»: Моргенштерн* официально разводится с женой спустя год после расставания

Шоумен Алишер Моргенштерн* признался, что официально разводится с блогером Диларой Зинатуллиной.

Оказалось, звездная пара не расставалась на законодательном уровне. Несмотря на заявление знаменитостей о прекращении романа, брак их не был расторгнут.

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Моргенштерн• взял вину на себя за разрушение брака с возлюбленной.