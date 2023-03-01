«Дело не в ней, а во мне»: Моргенштерн* официально разводится с женой спустя год после расставания

Шоумен Алишер Моргенштерн* признался, что официально разводится с блогером Диларой Зинатуллиной.
Оказалось, звездная пара не расставалась на законодательном уровне. Несмотря на заявление знаменитостей о прекращении романа, брак их не был расторгнут.
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Моргенштерн• взял вину на себя за разрушение брака с возлюбленной.
«Сегодня мы официально подали на развод. Дело не в ней, а во мне. Просто отношения — не мое. Надеюсь, она найдет себе подходящего кандидата», – заявил Моргенштерн* на YouTube-шоу Bugatti Music.
*Признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ