«Дело не в ней, а во мне»: Моргенштерн* официально разводится с женой спустя год после расставания

Алишер Моргенштерн* и Дилара Зинатуллина

Алишер Моргенштерн* и Дилара Зинатуллина. Фото: соцсети 

Знаменитости надеялись, что разрыв будет временным и не приведет к расторжению брака.

Шоумен Алишер Моргенштерн* признался, что официально разводится с блогером Диларой Зинатуллиной.

Оказалось, звездная пара не расставалась на законодательном уровне. Несмотря на заявление знаменитостей о прекращении романа, брак их не был расторгнут.

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Моргенштерн• взял вину на себя за разрушение брака с возлюбленной.

«Сегодня мы официально подали на развод. Дело не в ней, а во мне. Просто отношения — не мое. Надеюсь, она найдет себе подходящего кандидата», – заявил Моргенштерн* на YouTube-шоу Bugatti Music.

*Признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ

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