«Не принято воровать»: Ида Галич рассказала, почему больше не дружит с Настей Ивлеевой

Экс-коллега и подруга Насти Ивлеевой – Ида Галич – ответила на резкие слова бывшей подруги.
Галич подтвердила, что больше не общается с Ивлеевой.
«У нас с Идой ничего. Мы не общаемся, не дружим. Нас с Идой Галич связывают только воспоминания о прошлом. Конечно, когда Идочка отвечает на вопросы достопочтенных подписчиков у себя в соцсетях, мне кажется, что она иногда дает лишнего», – рассказывала на своем YouTube-канале Настя Ивлеева.
Галич язвительно поблагодарила Ивлееву. И сказала, что уже никогда не сможет дружить с вором ее контента:
«Начну с того, что она очень хорошо выглядит в этом видео. И я очень благодарна ей за то, что моя фотография на обложке достойная. Кто-то мог бы подобрать что-то и похуже. Спасибо! Я абсолютно серьезно».
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«То, что мы никогда не будем друзьями, так это сто процентов. У друзей не принято воровать контент», – добавила Ида в личном микроблоге.