«Не принято воровать»: Ида Галич рассказала, почему больше не дружит с Настей Ивлеевой

Галич язвительно поблагодарила Ивлееву. И сказала, что уже никогда не сможет дружить с вором ее контента:

«Начну с того, что она очень хорошо выглядит в этом видео. И я очень благодарна ей за то, что моя фотография на обложке достойная. Кто-то мог бы подобрать что-то и похуже. Спасибо! Я абсолютно серьезно».

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