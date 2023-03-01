«Не принято воровать»: Ида Галич рассказала, почему больше не дружит с Настей Ивлеевой

Настя Ивлеева и Ида Галич

Настя Ивлеева и Ида Галич. Фото: соцсети 

Раньше телеведущие вместе снимали ролики, которые прославили их.

Экс-коллега и подруга Насти Ивлеевой – Ида Галич – ответила на резкие слова бывшей подруги.

Галич подтвердила, что больше не общается с Ивлеевой. 

«У нас с Идой ничего. Мы не общаемся, не дружим. Нас с Идой Галич связывают только воспоминания о прошлом. Конечно, когда Идочка отвечает на вопросы достопочтенных подписчиков у себя в соцсетях, мне кажется, что она иногда дает лишнего», – рассказывала на своем YouTube-канале Настя Ивлеева. 

Галич язвительно поблагодарила Ивлееву. И сказала, что уже никогда не сможет дружить с вором ее контента:

«Начну с того, что она очень хорошо выглядит в этом видео. И я очень благодарна ей за то, что моя фотография на обложке достойная. Кто-то мог бы подобрать что-то и похуже. Спасибо! Я абсолютно серьезно».

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«То, что мы никогда не будем друзьями, так это сто процентов. У друзей не принято воровать контент», – добавила Ида в личном микроблоге.

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