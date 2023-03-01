«Лучше смотрите на себя»: Костенко грубо ответила фанатам Бузовой на критику в свой адрес

Модель Анастасия Костенко и футболист Дмитрий Тарасов вот уже несколько лет живут вместе и воспитывают троих детей. Однако красотке до сих пор припоминают скандал, который разразился в 2016 году.
Именно тогда стало известно, что женатый на Ольге Бузовой спортсмен изменял певице с молодой моделью. Вскоре Тарасов развелся со звездой «Дома-2» и женился на своей любовнице. Некоторые фанаты Бузовой до сих пор не могут простить это футболисту и регулярно пытаются уязвить Костенко.
На днях один из хейтеров обвинил Анастасию в том, что она плохо ухаживает за детьми и не следит за «гулящим» мужем. Красотке даже пригрозили, что скоро она испытает на себе весь ужас бумеранга судьбы. Мол, Тарасов скоро бросит ее с детьми ради очередной модели.
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Костенко поставила подписчиков на место. Фото: соцсети
В свою очередь, Костенко утверждает, что уже давно не воспринимает подобные нападки как личные оскорбления. Она подчеркнула, что такое поведение людей говорит лишь об их проблемах в психикой и личными границами. Дива рекомендовала всем обидчикам заняться своим состоянием и обратиться за помощью к специалисту.
«Лучше смотрите на себя, чтобы невротиком не стать. Хотя мне что-то подсказывает, что я опоздала с советом», - съязвила модель.
Спустя несколько часов красотка выложила в соцсетях кадры встречи с Тарасовым. Спортсмен приехал за женой к школе Останкино, где она учится на ведущую. На кадрах молодые супруги выглядели счастливыми. Поэтому разговоры о разладе в паре, видимо, действительно являются выдумками неадекватных подписчиков звездной пары.