«Лучше смотрите на себя»: Костенко грубо ответила фанатам Бузовой на критику в свой адрес

Модель Анастасия Костенко и футболист Дмитрий Тарасов вот уже несколько лет живут вместе и воспитывают троих детей. Однако красотке до сих пор припоминают скандал, который разразился в 2016 году.

Именно тогда стало известно, что женатый на Ольге Бузовой спортсмен изменял певице с молодой моделью. Вскоре Тарасов развелся со звездой «Дома-2» и женился на своей любовнице. Некоторые фанаты Бузовой до сих пор не могут простить это футболисту и регулярно пытаются уязвить Костенко.

На днях один из хейтеров обвинил Анастасию в том, что она плохо ухаживает за детьми и не следит за «гулящим» мужем. Красотке даже пригрозили, что скоро она испытает на себе весь ужас бумеранга судьбы. Мол, Тарасов скоро бросит ее с детьми ради очередной модели.

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