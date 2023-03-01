Песочные часы: Анастасия Решетова показала идеальную фигуру после похудения

Анастасия Решетова

Анастасия Решетова. Фото: соцсети 

Модель опубликовала кадр в наряде с пикантными разрезами.

Среди последних публикаций личного микроблога бывшей возлюбленной шоумена Тимати – Анастасии Решетовой – появилась фотография знаменитости в костюме молочного цвета с акцентом на тонкой талии.

Решетова в последнее время худела и занималась спортом. Экс-пассия Тимати рассказывала, что ей не понравились ее пышные формы. И поэтому Анастасия поспешила исправить ситуацию, и теперь она может похвастаться осиной талией.

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Решетова проводила последний зимний день и показала весенний наряд молочного оттенка. Он выгодно подчеркнул преобразившиеся формы знаменитости. 

Анастасия Решетова в новом образе. Фото: соцсети 

Напомним, ранее Анастасия Решетова удивила необычным образом.

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