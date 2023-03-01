«Все совсем не идеально»: Ханна рассказала подписчикам о послеродовой депрессии

Певица Ханна в прошлом месяце вновь стала мамой. В этот раз красотка не раскрывала практически никаких подробностей о беременности, также был неизвестен пол будущего ребенка. Только после рождения малютки стало известно, что у дочери знаменитости теперь есть младшая сестренка

В соцсетях певица часто делится контентом, связанным с детьми и недавними родами. Накануне она снова пообщалась с подписчиками и рассказала, как справляется с ролью мамы и как чувствует себя морально и физически после второй по счету беременности.

Ханна подчеркнула, что почти сразу после выписки из больницы начала приводить себя в форму. Она не дала себе отдохнуть, а захотела скорее влиться в прежнюю активную жизнь. Опытная мама уже заранее знала, что в этот раз ей легче будет справиться с психологическим давлением, которое испытывают многие женщины после появления ребенка на свет. Речь идет о послеродовой депрессии.

В основном расстройство появляется из-за того, что мама не может приспособиться к новой жизненной роли или сомневается в методах ухода за младенцем. От этого пропадает настроение, и происходит упадок сил.

По словам дивы, она сейчас не может сказать, что этого состояния ей удалось полностью избежать, но в целом чувствует себя хорошо.

«Ну как сказать, конечно все не идеально и хотелось бы лучше. Но я чувствую себя отлично! Работаю над собой каждый день, и физически, и ментально! По приезду в Москву большие планы. Спорт, процедуры аппаратные и т.д.», - разоткровенничалась звезда.

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Ханна также призналась, что ей удалось наладить режим дочери, отказавшись от полноценного грудного вскармливания. Артистка призналась, что не собиралась пользоваться смесями, но малышка не наедалась. Тогда красотка посоветовалась с врачами и приняла решение перейти на искусственное питание.