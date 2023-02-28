«Решил, что «Вечерний Ургант» сделал его уникальным»: Поплавская приложила Урганта после наезда на Манучарова

Яна Поплавская

Яна Поплавская. Фото: Global Look Press

Актриса Яна Поплавская дала понять, что разочарована чувством юмора Ивана Урганта.

Актриса Яна Поплавская, которую старшее поколении помнит по роли Красной Шапочки, вмешалась в скандал Ивана Урганта и Вячеслава Манучарова.

Шоумен Иван Ургант после высказываний о себе объявил, что создаст шоу «Эмпатия Ванюччи» по примеру проекта Манучарова «Эмпатия Манучи».

Яна Поплавская решила напомнить Ивану Урганту, что он вовсе не уникален.

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«Как Филипп Киркоров, который перепевал по-русски хиты зарубежных музыкантов, возвысил себя над всеми остальными артистами, так и Иван решил, что «Вечерний Ургант» сделал его уникальным журналистом, ведущим особенного проекта, которого никогда не было и не будет. А шутка по поводу «Эмпатии Ванюччи» — ну Ваааня! Ну правда, ужасно стыдно! Нервы, видимо, начинают сдавать», — написала Яна Поплавская в телеграм-канале.

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