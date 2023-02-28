Алла Пугачева лечится от секретной болезни: раскрыта настоящая причина отъезда в Израиль

Певица Алла Пугачева с мужем и детьми-близнецами Гарри и Лизой уже год живет в Израиле. При этом материальное состояние Аллы Борисовны таково, что она с легкостью могла бы выбрать для постоянного жительства любую другую страну. Например, Италию.

Но Алла Пугачева предпочла остаться в Израиле. Стало известно, что Земля Обетованная привлекла Примадонну из-за ее заболевания. Израильские врачи помогают Алле Борисовне лучше себя чувствовать.

О том, что Алла Пугачева в Израиле проходит лечение, рассказал отец Филиппа Киркорова Бедрос Киркоров.

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