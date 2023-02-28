«Один юморист с вашего канала уже дошутился и гуляет по улицам Израиля»: Манучаров поставил Урганта на место

Шоумен Иван Ургант в ироничной манере высказался по поводу интервью театрального режиссера Эдуарда Боякова, которое тот дал Вячеславу Манучарову в его YouTube-шоу «Эмпатия Манучи».
Судя по всему, Иван Ургант своим заявлением о том, что создаст собственное «Эмпатия Ванюччи», на которое пообещал приглашать всех, у кого есть рот, зацепил Вячеслава Манучарова. Тот в своем микроблоге гневно обрушился на Ивана Урганта.
«Дорогой Иван Андреевич, я всегда стараюсь отвечать зрителям своей программы на комментарии, особенно, если это зрители постоянные. Мне очень приятно, Иван, что с недавних пор вы тоже входите в их число. Благо, теперь свободного времени у вас много и можно потратить его с пользой для интеллектуально-нравственного развития. Тем более, вам есть, куда расти.
Вот и этим своим комментарием с очевидной претензией на остроумие вы вновь продемонстрировали ваши натянутые отношения с чувством юмора. А это, Иван, первый признак интеллекта», — написал в микроблоге Вячеслав Манучаров.
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В финале своей речи Вячеслав Манучаров дал Ивану Урганту дружеский совет, пригрозив, что его постигнет участь многих коллег, если тот им не воспользуется.
«Тут я вам только могу пожелать по старой дружбе быть осторожнее. Один юморист с вашего канала уже дошутился и теперь гуляет не по коридорам Останкино, а по узким улицам Израиля. С таким пассажами вы тоже имеете все шансы отправиться туда в пешее эротическое путешествие лет на 40», — заключил Манучаров.
Вячеслав Манучаров. Фото: Global Look Press