Люди в черном: Елена Лядова и Владимир Вдовиченков в «тотал блэк» вышли в свет

В Москве в этот вторник, 28 февраля, состоялась светская премьера сериала СТС «Моя мама — шпион», показ которой на канале начнется 13 марта.

Первой на красной дорожке появилась Ирина Пегова, сыгравшая главную роль в сериале. Вторым - Владимир Вдовиченков, он исполнил вторую главную роль в фильме.

На мероприятие Вдовиченков пришел не один, а в сопровождении своей жены, актрисы Елены Лядовой. Звездные супруги всегда предпочитают выходить в свет вместе.

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