Авербух о жене Костомарова: «Восхищаюсь ей, ее любовью, каждый день она едет в больницу и проводит время с Ромой»

Прославленный фигурист и продюсер и режиссер ледовых шоу Илья Авербух рассказал, что каждый день находится на связи с женой олимпийского чемпиона Романа Костомарова Оксаной Домниной.

Он признался, что восхищен мужеством Оксаны и тем, как она поддерживает Романа Костомарова в трудное для него время. Все происходящее Илья Авербух назвал испытанием и ударом судьбы не только для Романа Костомарова, но и для всей ледовой семьи.

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