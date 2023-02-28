Авербух о жене Костомарова: «Восхищаюсь ей, ее любовью, каждый день она едет в больницу и проводит время с Ромой»

Прославленный фигурист и продюсер и режиссер ледовых шоу Илья Авербух рассказал, что каждый день находится на связи с женой олимпийского чемпиона Романа Костомарова Оксаной Домниной.
Он признался, что восхищен мужеством Оксаны и тем, как она поддерживает Романа Костомарова в трудное для него время. Все происходящее Илья Авербух назвал испытанием и ударом судьбы не только для Романа Костомарова, но и для всей ледовой семьи.
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«С Оксаной Домниной я нахожусь каждый день на телефонной связи, утром и вечером, обмениваемся СМС, созваниваемся. Я слышу ее голос, она держится большим молодцом, очень сильная женщина. Восхищаюсь ей, ее любовью, каждый день она едет в больницу и проводит время с Ромой. Я полностью владею информацией, общаюсь с врачами. Верим, что Рома справится с этим ударом судьбы, по-другому это назвать нельзя», - сказал Илья Авербух.
По материалам sport-express.ru.