«Я поступил нормально. Есть определенные обстоятельства»: муж Африкантовой Капаклы из «Дома-2» оправдался за измену

Скандал, связанный с изменой Романа Капаклы жене Марине Африкантовой не утихает. Подписчики обвиняют друзей пары в том, что те промолчали о том, что Роман Капаклы флиртовал с Таней Мусульбес, затем оказался с ней в одной кровати, а позже и вовсе улетел к ней на Бали. Марине Африкантовой об этом никто не сообщил. Все малодушно промолчали.

Роман Капаклы в своем телеграм-канале призвал аудиторию не срываться на его друзьях. Он вновь дал понять, что отношения у них с Мариной Африкантовой были уже такими, что он позволил себе закрутить новый роман.

Хотите быть в курсе всех событий из жизни звезд? Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».