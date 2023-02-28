Иосиф Пригожин объяснил, что заставляет Брежневу и Меладзе продавать особняк

Вера Брежнева. Фото: Global Look Press

Вера Брежнева. Фото: Global Look Press

По словам продюсера, содержание элитного дома обходится уехавшей из страны паре слишком дорого.

Покинувшие Россию Вера Брежнева и Константин Меладзе продают свой особняк на Новой Риге — он находится в элитном поселке и имеет внушительную площадь: 700 кв. метров. На эту тему высказался продюсер Иосиф Пригожин:

«Они сделали для себя выбор: не хотят петь на русском языке, жить в России. Их к такому выбору никто не принуждал. При том, что Россия, люди, которые здесь живут, приняли их гостеприимно, дали все возможные условия для работы...»

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По мнению продюсера, основная причина продажи дома — в том, что его невыгодно содержать: это обходится в 200-300 тысяч рублей ежемесячно. Купят ли особняк Брежневой и Меладзе? Неизвестно. Например, Алла Пугачева пытается продать замок в деревне Грязь уже около года — безрезультатно. На вопрос — адекватна ли цена в 300 миллионов рублей, которые просят за дом Брежнева и Меладзе, Иосиф Пригожин ответил утвердительно.

«Вполне. Опасаясь санкций, бизнесмены начинают возвращать деньги в Россию. Вполне возможно, что дом будет куплен как вложение денежных средств», — цитирует продюсера издание «МК».

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