За границей лечить отказались: Галина Юдашкина откровенно рассказала о тяжелой болезни отца

Семья известного кутюрье Валентина Юдашкина не скрывает, что мэтр уже много лет тяжело болеет.

Страшный диагноз Валентину Юдашкину поставили в 2016-м году. Злокачественная опухоль была обнаружена в почке, от нее уже пошли метастазы.

По словам дочери Валентина Юдашкина Галины, лечение дало определенные результаты. Сейчас Валентин Юдашкин чувствует себя гораздо лучше. Лечится кутюрье в России, а не за границей.

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