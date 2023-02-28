За границей лечить отказались: Галина Юдашкина откровенно рассказала о тяжелой болезни отца

Семья известного кутюрье Валентина Юдашкина не скрывает, что мэтр уже много лет тяжело болеет.
Страшный диагноз Валентину Юдашкину поставили в 2016-м году. Злокачественная опухоль была обнаружена в почке, от нее уже пошли метастазы.
По словам дочери Валентина Юдашкина Галины, лечение дало определенные результаты. Сейчас Валентин Юдашкин чувствует себя гораздо лучше. Лечится кутюрье в России, а не за границей.
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«Все благодаря нашим специалистам! Мы отправляли многие его документы за рубеж, но никто не взялся. Сейчас ему помогают в онкоцентре на Каширке, но есть и другие клиники. Препараты, которые он сейчас использует, российского производства — они улучшили ему состояние. Мы думали, что будут проблемы с поставками иностранных лекарств — нет, российские сделали даже лучше. Видимо, к каждой болезни нужен свой препарат», - рассказала Галина Юдашкина.
По материалам YouTube-канала Мадонны Мур.