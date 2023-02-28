«Она способна взорваться или обволочь вас шипучей пеной»: Александр Васильев заговорил об Эвелине Хромченко

27 февраля отмечала свой день рождения гуру российской моды, журналистка и телеведущая Эвелина Хромченко. Ей исполнилось 52 года.
В своем микроблоге бывшую коллегу по программе «Модный приговор» с днем рождения поздравил Александр Васильев. Он довольно высокопарно высказался об Эвелине Хромченко, сравнив ее со сфинксом и шампанским.
«Годы совместной работы рядом позволили мне ближе узнать этого фарфорового сфинкса российской моды. Экстравагантная и демоничная, харизматичная и умная, острая на язык и внимательная, интеллигентная и образованная, пассионарная и сексуальная — Эвелина Хромченко — женщина множества масок и стильных обличий. Многослойная и интеллектуально-бездонная, познать которую удалось не многим мужчинам, а приблизить к себе — практически никому. Словно шипучее шампанское во льду, она способна взорваться или обволочь вас шипучей пеной со множеством кисло-сладких пузырьков, наполненных живительными знаниями, впечатлениями и неожиданными ракурсами», — написал Александр Васильев.
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Напомним, программа «Модный приговор» уже год не выходит в эфир. Примерно столько же Эвелина Хромченко не появляется на людях и не ведет свой микроблог. Но лайк посту Александра Васильева она поставила.