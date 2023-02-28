«Она способна взорваться или обволочь вас шипучей пеной»: Александр Васильев заговорил об Эвелине Хромченко

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Напомним, программа «Модный приговор» уже год не выходит в эфир. Примерно столько же Эвелина Хромченко не появляется на людях и не ведет свой микроблог. Но лайк посту Александра Васильева она поставила.