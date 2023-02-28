Гладкие волосики, пухленькие щечки: Ольга Орлова показала дочку, которой всего три недели

Ведущая «Дома-2» Ольга Орлова наслаждается общением с новорожденной дочкой Аней. Ольга Орлова часто публикует в микроблоге кадры с участием малышки, пока не разворачивая ее лицом к камере.

На этот раз Ольга Орлова предстала на руках с дочкой Аней. В кадре видны гладкие волосики малышки и пухлые щеки. Ольга Орлова нарядила дочку в боди нежного оттенка и розовые носочки.