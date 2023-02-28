Гладкие волосики, пухленькие щечки: Ольга Орлова показала дочку, которой всего три недели

Ведущая «Дома-2» Ольга Орлова наслаждается общением с новорожденной дочкой Аней. Ольга Орлова часто публикует в микроблоге кадры с участием малышки, пока не разворачивая ее лицом к камере.
На этот раз Ольга Орлова предстала на руках с дочкой Аней. В кадре видны гладкие волосики малышки и пухлые щеки. Ольга Орлова нарядила дочку в боди нежного оттенка и розовые носочки.
«Мое молодильное яблочко», — подписала кадр Ольга Орлова.
Ольга Орлова с новорожденной дочкой. Фото: соцсети
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Напомним, дочь 45-летней Ольги Орловой и ее мужа, 55-летнего бизнесмена Валерия родилась 6 февраля. Малышке пока всего три недели.