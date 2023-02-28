«У нас коммуналка стоит столько»: соседка Утяшевой прокомментировала ее слова о жизни на 50 тысяч рублей

Участники Rutube-шоу «Злые языки» обсудили заявление Ляйсан Утяшевой о том, что она спокойно могла бы прожить на 50 тысяч рублей в месяц.
«Ляйсан живет в моем подъезде вместе с Пашей (Волей – Прим. авт.) на высоком этаже…» - рассказала Виктория Боня.
«На пятьдесят тысяч живет она?» - спросила у нее Наталья Краснова.
«Ну, я думаю, что у нас коммуналка стоит столько…» - ответила Боня.
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Слова Утяшевой в шоу вспомнили в контексте того, что, реагируя на них, известный продюсер Иосиф Пригожин отметил, что ему для жизни нужно, как минимум, два миллиона рублей в месяц.
«Я на двушке жил, «стрелял» на улице, чтобы купить себе кусок хлеба, я знаю, что такое бедная жизнь, - прокомментировал Пригожин. - Я знаю, что такое жить на вокзале, на улице. Поэтому у меня есть право говорить то, что я думаю. Я знаю бедную жизнь и знаю обеспеченную».
По словам Иосифа, можно быть ближе к народу, живя на более скромные суммы, а можно быть примером для того же народа – как работать и зарабатывать благосостояние.