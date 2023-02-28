Татьяна Васильева: «Я люблю играть этот спектакль. За него не стыдно»

28 февраля народная артистка РФ Татьяна Васильева отмечает свой день рождения. И провести его предстоит в дороге:
«Сейчас переезжаю из Краснодара в Ростов, там я играю в спектакле. Потом немножечко посидим с этим составом, в том числе с Фимой Шифриным», — рассказала Васильева.
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Спектакль, который артисты дают в эти дни, называется «Танцуй со мной».
«Он рассказывает про двух людей, каждый из которых по своей причине пытается научиться танцевать. Однако, им от природы не дано быть танцорами. Тем не менее, они очень этого хотят. Это и становится поводом для того, чтобы они познакомились и к концу спектакля соединились, хотя все время существуют в конфликте. Я люблю играть этот спектакль. За него не стыдно», — приводит слова актрисы издание «РИА ФАН».