Татьяна Васильева: «Я люблю играть этот спектакль. За него не стыдно»

28 февраля народная артистка РФ Татьяна Васильева отмечает свой день рождения. И провести его предстоит в дороге:

«Сейчас переезжаю из Краснодара в Ростов, там я играю в спектакле. Потом немножечко посидим с этим составом, в том числе с Фимой Шифриным», — рассказала Васильева.

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Спектакль, который артисты дают в эти дни, называется «Танцуй со мной».