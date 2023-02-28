Пригожин вспомнил тяжелое участие в шоу «Маска»

Известного продюсер Иосифа Пригожина в очередной раз спросили, как ему выступалось в шоу «Маска» в костюме Ананаса. 53-летний бизнесмен поделился, что ему приходилось нюхать свой собственный пот, и это было очень тяжело.

Виктория Боня в шоу «Злые языки» напомнила, что Стас Садальский рассказывал, что в костюме не всегда был Пригожин — мол, Ананас по фигуре не был похож на Иосифа.