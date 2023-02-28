Пригожин вспомнил тяжелое участие в шоу «Маска»

Известного продюсер Иосифа Пригожина в очередной раз спросили, как ему выступалось в шоу «Маска» в костюме Ананаса. 53-летний бизнесмен поделился, что ему приходилось нюхать свой собственный пот, и это было очень тяжело.
Виктория Боня в шоу «Злые языки» напомнила, что Стас Садальский рассказывал, что в костюме не всегда был Пригожин — мол, Ананас по фигуре не был похож на Иосифа.
«Ой… Садальский столько несет просто, как будто бы он внутри процесса и знает все и про всех, — отреагировал муж Валерии. — Дело все в том, что, когда я был в первый раз в Ананасе, я был минус почти пятнадцать килограммов. Я прилетел из Дубая — я ж там лежал в больнице, в реанимации, и там я похудел».
«Когда приехал, я естественно был худой и слабый. Я дал слово, что буду в этом проекте. Слава богу, что 7 февраля меня выписали, 8-го я уже был в Москве и 9-го — на проекте».
«И, конечно же, я был худой. Но, поскольку мне кололи гормоны, я начал распухать в моменте, я ел, как не в себя. А это же раз в неделю снимается. И вот за две-три недели я был 106 килограммов».
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Пригожин отметил, что никто не верит, будто жена не знала о его тайном участии в «Маске». А он готов поклясться всем, что имеет в жизни, что сумел сохранить эту тайну до своего разоблачения на проекте. По словам продюсера, супруга не разговаривала с ним три дня после снятия маски — говорила: «Может, ты так налево от меня ходишь?»