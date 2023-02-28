«Контрактов нет вообще!»: сбежавший из России Милохин обнищал

Уехавший из России Даня Милохин продолжает жаловаться на безденежье. Тиктокер сейчас живет в США, где ему никто не предлагает работу.

«У меня нет рекламных контрактов вообще. Сейчас я нисколько не зарабатываю, ноль. С деньгами помогают друзья. Я никогда деньги не откладывал, поэтому они быстро заканчивались», — заявил он.

На картах Милохина осталось 400 тысяч рублей. Этих денег, по его словам, не хватит на красивую жизнь в Дубае, к которой он привык за последние годы.

При том, что когда-то юный тиктокер мог заработать несколько миллионов за день в России.

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