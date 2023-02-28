Латвийский режиссер объяснил причину отмены спектакля с Хаматовой

Режиссер латвийского спектакля, в котором была задействована Чулпан Хаматова, объяснил причину, по которой постановку сняли незадолго до премьеры. Впервые спектакль должен был пройти на сцене Нового Рижского театра 28 февраля, но буквально за сутки до премьеры было объявлено: она не состоится.

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По словам Улдиса Тиронса, он вовремя осознал неправильный посыл своего произведения. Дело в том, что часть спектакля должна была идти на украинском языке, но потом Тиронс понял, что это было «поспешным решением».