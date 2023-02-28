«У гостя должен быть рот»: Иван Ургант объявил о создании нового шоу

Телеведущий Иван Ургант иронично ответил театральному режиссеру Эдуарду Боякову, который ранее пообещал плюнуть в лицо шоумену за его политические взгляды. Высказывание постановщика прозвучало в YouTube-шоу «Эмпатия Манучи» и было растиражировано множеством СМИ.

«В рамках противодействия и борьбы с непрекращающимися беспочвенными и огульными нападками в мой адрес со стороны радикально настроенных пародистов, объявляю о начале съемок моего нового авторского телевизионного шоу с рабочим названием «Эмпатия Ванюччи», - написал Ургант в Telegram.

«Суть программы не нова и мною по традиции заимствована - честный разговор с максимально искренним человеком. Требование к гостям остается прежним - у гостя должен быть рот».

«Первым гостем планируется замечательный театральный режиссер и продюсер Эдуард Бояков, который идеально подходит под эти требования. На всякий случай сообщаю, что выбор гостей, вопросов и образа ведущего полностью согласован с руководством театра «Уголок дедушки Дурова».