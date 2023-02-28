Алек Болдуин будет отвечать за потерю слуха участников съемок «Ржавчины»

Против голливудской звезды Алека Болдуина выдвинут очередной иск, причиной которого стала стрельба во время съемок фильма «Ржавчина». На этот раз иск выдвинули участники съемок, утверждающие, что они получили контузии в результате выстрела: Риз Прайс, Доран Кертис и Росс Аддиего.

По их словам, они временно лишились слуха из-за стрельбы. Болдуина обвиняют в том, что он пренебрег техникой безопасности и допустил халатность.

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