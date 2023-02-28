Алек Болдуин будет отвечать за потерю слуха участников съемок «Ржавчины»

Алек Болдуин. Фото: Global Look Press

Алек Болдуин. Фото: Global Look Press

Против американского актера Алека Болдуина выдвинули новый иск.

Против голливудской звезды Алека Болдуина выдвинут очередной иск, причиной которого стала стрельба во время съемок фильма «Ржавчина». На этот раз иск выдвинули участники съемок, утверждающие, что они получили контузии в результате выстрела: Риз Прайс, Доран Кертис и Росс Аддиего.

По их словам, они временно лишились слуха из-за стрельбы. Болдуина обвиняют в том, что он пренебрег техникой безопасности и допустил халатность.

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«Истцам после происшествия не предложили помощь в сфере услуг психического или эмоционального здоровья либо диагностики. Чтобы справиться с травмами, они самостоятельно обратились за поддержкой из-за симптомов депрессии, беспокойства и бессонницы», — приводит цитату из фабулы иска телеканал «360» со ссылкой на телеканал Fox News.

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