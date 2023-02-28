Стивен Сигал получил награду от президента РФ

Владимир Путин вручил американскому актеру Стивену Сигалу орден Дружбы. Звезда боевиков удостоен высокой награды «за большой вклад в развитие международного культурно-гуманитарного сотрудничества» — такая формулировка указана в документе.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».

Напомним, еще в 2016 году Сигал стал гражданином Российской Федерации. Тогда президент РФ лично вручил ему новый паспорт. Спустя два года Стивен Сигал получил должность специального представителя МИДа по гуманитарным связям в США. Позднее актер вступил в партию «Справедливая Россия — За правду» и представил законопроект, направленный на защиту экологии. По словам Сигала, с некоторых пор он считает нашу страну своим домом.

По материалам телеканала «360».