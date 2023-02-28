Авербух отменил «Ледниковый период» из-за Костомарова

Илья Авербух временно отменил подготовку к шоу «Ледниковый период» в Москве из-за тяжелого состояния его коллеги Романа Костомарова. Фигурист признался, что сейчас ни у кого нет настроения делать шоу.

«Мы планировали шоу в Москве, была зарезервирована дата 4 марта, но когда год начался с таких трагических событий, мы были заняты другим», — заявил он журналистам.

Пока программу перенесли на 9 мая. Но ориентироваться будут на текущую ситуацию. В общем, пока все висит в воздухе, ничего не решено.

Костомаров, напомним, борется за свою жизнь в московской «Коммунарке». По последним данным, фигуриста начали выводить из комы. Впервые появилась положительная динамика.

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