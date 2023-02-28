«Наша страна подвела нас!»: певица Кэти Перри расплакалась в шоу талантов American Idol

Очередной участник американского шоу талантов American Idol довел судей до слез и резких политических высказываний.

27 февраля в эфир вышел очередной выпуск передачи, в котором в студию на прослушивание пришел 21-летний продавец матрасов Трей Луис. Спел он душевно, но после выступления заявил, что появился на ТВ, чтобы напомнить об ужасной трагедии, которая произошла в его родном городе Санта-Фе (штат Техас). В мае 2018 года там случилась стрельба в школе, в результате которой молодой человек потерял восемь друзей и двоих учителей.

Услышав эту историю, член жюри, популярная певица Кэти Перри расплакалась и выдала гневную тираду с ненормативной лексикой.

«Наша страна *** (ругательство. — Прим. авт.) подвела нас! — крикнула она. — Это ненормально! Тебе следует петь здесь, потому что ты любишь музыку! А не потому, что тебе пришлось пройти через это». «Тебе не нужно было терять восемь друзей! Я надеюсь, что ты напомнишь людям, что мы должны измениться, потому что, знаете что — я тоже боюсь».

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Парня, конечно же, взяли в шоу, после чего участник и судьи устроили эмоциональные объятия.