Харламов показал, как выглядела в молодости его мама — копия Асмус (фото)

Гарик Харламов нечасто делится семейными кадрами с поклонниками. Но на свой день рождения юморист сделал исключение, показав редкий кадр из семейного архива.

На фотографии были запечатлены он совсем маленьким и его мама в молодости.

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«Это мама моя, держит меня только что родившегося 42 годика назад. С днем рождения меня!» — подписал кадр Гарик Харламов.

Поклонники отметили, что мама комика — копия его бывшей жены Кристины Асмус. К слову, нынешняя избранница Гарика Харламова актриса Екатерина Ковальчук имеет тот же типаж.