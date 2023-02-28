«Спасибо за то, что обогащаешь нашу жизнь»: «Друзья» поздравили Кортни Кокс со звездой на Аллее славы

27 февраля звезда сериала «Друзья» Кортни Кокс (она же Моника) получила именную звезду на голливудской Аллее славы. Поддержать 58-летнюю артистку приехали ее дочь, возлюбленный и подружки по культовому ситкому — Дженнифер Энистон и Лиза Кудроу. Последние толкнули проникновенную речь о своей коллеге.

«Дружить с Кортни — значит быть с Кортни семьей. Она за все это отвечает. С самого начала, когда мы познакомились с ней, она сразу же стала открытой, теплой, любящей, интересовалась всем, что касается нас», — сказала Дженнифер.

«Кортни, мы просто хотим сказать, что мы очень, очень гордимся тем, что знаем тебя. Ты — воплощение истинно красивого, талантливого и, что самое главное, по-настоящему хорошего и порядочного человека… Спасибо тебе за то, что обогащаешь нашу жизнь», — продолжила Лиза.

«Ты одна из самых забавных людей на планете Земля. Ничто не делает меня счастливее, чем шутка Кортни, которая всегда заставляет нас улыбаться. И спасибо за то, что обогащаешь нашу жизнь своим творчеством. Мы так гордимся тобой», — добавила Джен.

Ах, эта прекрасная дружба, пронесенная сквозь годы!