Дырявое отрепье едва прикрывает телеса Клавы Коки: выставила трусы напоказ в окружении мужчин

Исполнительница Клавдия Высокова, наиболее известная как Клава Кока, накануне выступила в одном из ночных клубов. Артистка показала, каким был ее наряд, запечатлевшись перед зеркалом в окружении мужчин.

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Многим подписчикам, глядя на Клаву в сценическом облачении, захотелось ее срочно одеть. Певица натянула на себя то ли обрезки тканей, то ли нижнее белье из джинсовых отрезов. Причем дыры на наряде в самых интимных местах не смутили артистку, она отжигала на сцене и не смущалась своего сомнительного фэшн-ансамбля.