Беременная жена Прилучного в боди похвасталась подросшим животиком: штаны уже не застегнуть

Жена Павла Прилучного, 27-летняя актриса Зепюр Брутян, в середине февраля рассекретила беременность. Под сердцем она носит первенца, для «мажора» же это будет третий ребенок — у него есть дочка и сын от Агаты Муцениеце.

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Поклонники забеспокоились, когда беременная Зепюр пропала из соцсетей. Ее не было больше недели, и люди не знали, что и думать. Сам Прилучный вопреки традициям перестал показывать Брутян у себя в аккаунте. Но наконец актриса появилась онлайн и сообщила: «Последние дни выдались особенно насыщенными. Хотелось взять выходные и побыть больше с семьей».

Брутян продемонстрировала подросший животик. Она подчеркнула его бежевым боди, а штаны на талии уже не застегивались — так и оставила расстегнутыми. Актриса, судя по всему, скоро порадует красивыми кадрами с животиком, поскольку запечатлелась в интерьерах фотостудии.