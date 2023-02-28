Бузова нырнула под полотенце, скинув в себя все: лежит на столе и млеет от чужих рук

Экс-участница «Дома-2» Ольга Бузова стала ведущей шоу «Звезды в Африке», где пару ей составил Михаил Галустян. Сейчас на континенте снимается новый сезон, и блондинка регулярно показывает свои будни.

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В последний понедельник зимы Бузова устроила себе спа. Она посетила местный массажный салон и в соцсети показала, как это было. Скинув с себя всю одежду, она нырнула под полотенце и подставила ноги мастеру. А сама в этот момент, млея от прикосновений, стала снимать происходящее на видео.