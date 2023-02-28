Новости шоу-бизнеса: спектакль с Хаматовой сняли с репертуара, Прилучный попросил прощения, Бояков стал отцом в шестой раз

Хаматова лишилась ролей в Латвии

В Новом Рижском театре назвали театральным провалом пьесу с Чулпан Хаматовой и сняли ее с репертуара за день до премьеры. Актриса год учила латышский язык ради спектакля.

Бояков в шестой раз стал отцом

Режиссер Эдуард Бояков в 58 лет стал отцом шестого ребенка. Молодая жена родила ему сына 40 дней назад. Это второй брак деятеля, в нем у него четыре ребенка, от первой жены – двое взрослых наследников.

Прилучный попросил прощения

Пославший матом бывшую жену Павел Прилучный прилюдно попросил прощения. Он это сделал в последний день Масленицы. Покаяние было вязано с Прощенным воскресеньем.

Лайкуле на сцене учинила сине-желтую провокацию

Лайма Вайкуле выступала в Тель-авиве. И вывела женщину на сцену с сине-желтым флагом. Певица выкрикивала лозунги в честь соседней страны.