«Ее отменили»: в Госдуме оценили латвийское фиаско Хаматовой в театре

Бывшая звезда отечественного театра и кино Чулпан Хаматова уже год живет в Латвии, где у нее был прикуплен дом под Ригой в престижном поселке. Туда она сбежала после февральских событий и стала поливать грязью родину.
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Вскоре она была удостоена чести стать актрисой труппы Нового Рижского театра, стала учить латышский язык, чтобы добиться высот в карьере. Но что-то пошло не так – у нее случился творческий провал. Именно так охарактеризовали пьесу с Хаматовой в ее театре и сняли с репертуара, даже не допустив до зрителя.
Фиаско Хаматовой оценили многие российские деятели. Депутат Госдумы РФ, актер и режиссер Николай Бурляев видит в этом бумеранг и допускает, что актриса захочет вернуться домой после этого провала.
«Она выбрала свой путь. Она отменила Россию для себя, а ее отменили там, куда она пыталась прилепиться. Там она не нужна», – сказал сайту «Абзац» Бурляев.