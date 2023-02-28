«Ее отменили»: в Госдуме оценили латвийское фиаско Хаматовой в театре

Бывшая звезда отечественного театра и кино Чулпан Хаматова уже год живет в Латвии, где у нее был прикуплен дом под Ригой в престижном поселке. Туда она сбежала после февральских событий и стала поливать грязью родину.

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Вскоре она была удостоена чести стать актрисой труппы Нового Рижского театра, стала учить латышский язык, чтобы добиться высот в карьере. Но что-то пошло не так – у нее случился творческий провал. Именно так охарактеризовали пьесу с Хаматовой в ее театре и сняли с репертуара, даже не допустив до зрителя.

Фиаско Хаматовой оценили многие российские деятели. Депутат Госдумы РФ, актер и режиссер Николай Бурляев видит в этом бумеранг и допускает, что актриса захочет вернуться домой после этого провала.