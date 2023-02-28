«Сегодня у Ромы бой, самый важный в жизни»: фигурист Ставиский – про Костомарова

Фигурист Роман Костомаров с 10 января находится на лечении в столичной больнице, куда попал с пневмонией, а теперь борется за жизнь после двух инсультов и ампутаций на ногах и руках.

По последним данным, у него впервые за месяц наметилась положительная динамика, и все близкие, родные и друзья обрадовались. Пациента начали выводить из медикаментозной комы, понадобится до двух недель. И только тогда врачи смогут дать какие-то прогнозы на будущее спортсмена.

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Коллега Романа, чемпион мира в танцах на льду Максим Ставиский переживает за Костомарова. Он считает, что ему сейчас особенно важны силы и поддержка от неравнодушных.

«Сегодня у Ромы очередной бой, наверное, самый важный в его жизни. За его спиной стоит огромная армия родных, друзей и просто людей, искренне переживающих за него. Эта беда нашла и объединила даже тех, кого не было видно на горизонте многие годы. Кто может, помогает физически, кто-то влиянием, многие ставят свечки и молятся, другие просто держат кулаки. Но ведь искреннее участие не должно быть публичным, показушным», - цитирует фигуриста ТАСС.

Ставиский признался, что испытывает массу стресса, как и родные Костомарова, от новостей о фигуристе.