Роковая блондинка: Юлия Михалкова в леопардовом мини оголила пышные бедра

Экс-звезда проекта «Уральские пельмени» Юлия Михалкова продолжает делать карьеру актрисы театра. В этом сезоне она выступает в антрепризе «Подыскиваю жену. Недорого». Премьера состоялась 23 февраля, она смогла порадовать многих своих поклонников, лично пригласив их на спектакль.

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В пьесе Михалкова меняет несколько образов. Из гостеприимной домохозяйки она вмиг перевоплощается в роскошную обольстительницу. И наряд под стать. Леопардовое мини-платье и высокие сапоги-чулки красиво подчеркнули прелести фигуры актрисы. Закинув ногу на ногу, Юлия блеснула пышными бедрами, к восторгу первых рядов. Причем, звезда стала блондинкой без ущерба волосам - она надела длинный парик.