Лера Кудрявцева в купели раздвинула ноги в шпагате: «Настя Волочкова, привет!»

Слава Анастасии Волочковой как королевы шпагата не дает покоя многим как простым людям, так знаменитостям. И кто-то из звезд нет-нет да и попытается затмить балерину на пьедестале, раскидывая ноги и удивляя публику растяжкой. На этот раз отличилась Лера Кудрявцева. Компанию в купели ей составила Анфиса Чехова.

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал «Звездная пыль»

Две теледивы отдыхали в бане, попарились, а после процедуры залезли в огромный чан. И решили передать привет Анастасии Волочковой, записав на видео свой досуг. При этом, красотки сделали «общий шпагат», обе раздвинув и закинув ноги на края бочки.

«Настя Волочкова, мы передаем тебе огромный привет!» - обратились к балерине телеведущие. Видео дошло до адресата, балерина получила его и довольно благосклонно отреагировала.