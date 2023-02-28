Ольга Рапунцель впервые заговорила о причинах развода с Дмитрием Дмитренко: «Убежала от него с дочками»

Экс-звезда «Дома-2» Ольга Рапунцель прервала, наконец, затянувшееся молчание и начала рассказывать о своих непростых отношениях с мужем Дмитрием Дмитренко. В середине февраля пара объявила о разводе. За это время девушка успела съехать из их семейного гнездышка, причем, вместе с двумя детьми, и уже неделю живет в гостинице.

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Впервые Рапунцель заговорила о причинах развода. Мать двоих детей призналась, что Дмитренко – токсичный человек, и все признаки в его поведении указывают на это. Ольга погрузилась в изучение вопроса и выяснила, что многое в характере Дмитрия указывало на то, что от него нужно бежать без оглядки.

«А еще, когда он говорит, оба виноваты, это уже вообще, так говорят тираны и токсики, а еще ﻿﻿он может довести меня до истерик, я поэтому готова просто бежать. И он же не работает, поснимался в кино несколько раз и на этом все. Я же столько лет ﻿ждала и терпела, когда он устроится на любую работу. Но мы не из-за этого разошлись, в другом причина, то что он сделал, эта была последняя капля, я просто убежала от него с дочками. Как мне это пережить, я не знаю, мне так обидно», - призналась Рапунцель в микроблоге.

Напомним, Рапунцель и Дмитренко строили любовь на «Доме-2», в 2017 году поженились, а затем у них родились две дочки.