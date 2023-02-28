Знакомы давно: вот как выглядит бойфренд Устиньи Малининой, за которого она собралась замуж

Будущая теща также рассказала подробнее о своем потенциальном зяте. Эмма Малинина подчеркнула, что с Заком дочка знакома давно, они долго дружили, а затем поняли, что любят друг друга.

«Здорово, что знакомы достаточно давно, у вас было время узнать друг друга, крепко подружиться, научиться доверять. Вы оба прошли проверку на надежность и прочность ваших чувств.

Дружба способна очень серьезно проявить человека, и твой избранник показал себя очень надежным, особенно в экстремальных ситуациях.

Он всегда оказывался рядом вовремя, в те моменты, когда тебе нужна была поддержка, когда я была далеко, а для меня как матери это невероятно важно

Партнер по жизни - надежное плечо. И оно у тебя есть! Поверь мне, это дорогого стоит. Зак - замечательный парень, который за годы стал родным в нашей семье», - написала Эмма Малинина.