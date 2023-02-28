Знакомы давно: вот как выглядит бойфренд Устиньи Малининой, за которого она собралась замуж

22-летняя дочь Александра Малинина Устинья накануне сообщила, что выходит замуж. Студентка лондонской консерватории, как оказалось, уже давно была несвободна. И теперь ее отношения с бойфрендом, про которого доселе не было известно ничего, выходят на новый уровень.
Заветное «да», кольцо с бриллиантом и признания в Сети видели тысячи людей, но кто он, счастливчик, который породнится с семьей знаменитого советского и российского музыканта? Юношу показала будущая теща. Эмма Малинина опубликовала фото дочки с женихом, на котором вино, что он – ровесник Устиньи, его зовут Зак, и от своей возлюбленной он, судя по всему, без ума – млеет и закатывает глаза вблизи от красотки.
Устинья Малинина с женихом. Фото: соцсети
Будущая теща также рассказала подробнее о своем потенциальном зяте. Эмма Малинина подчеркнула, что с Заком дочка знакома давно, они долго дружили, а затем поняли, что любят друг друга.
«Здорово, что знакомы достаточно давно, у вас было время узнать друг друга, крепко подружиться, научиться доверять. Вы оба прошли проверку на надежность и прочность ваших чувств.
Дружба способна очень серьезно проявить человека, и твой избранник показал себя очень надежным, особенно в экстремальных ситуациях.
Он всегда оказывался рядом вовремя, в те моменты, когда тебе нужна была поддержка, когда я была далеко, а для меня как матери это невероятно важно
Партнер по жизни - надежное плечо. И оно у тебя есть! Поверь мне, это дорогого стоит. Зак - замечательный парень, который за годы стал родным в нашей семье», - написала Эмма Малинина.
Поклонники присоединились к поздравлениям Эммы Малининой и вместе с ней радуются за Устинью, желают ей счастья. Когда именно случится церемония, где будет проходить, жених и невеста определяются.
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