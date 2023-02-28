«Надо было больше стараться»: Стрелец – про Хаматову, которую убрали из спектаклей в Латвии

Чулпан Хаматова внезапно осталась без работы в Новом Рижском театре. Об отмене спектакля, премьера которого должна была пройти 27 февраля, было объявлено там буквально за несколько часов. Причину скрывать не стали – из-за «творческого провала». Причем, ради этой пьесы актриса год изучала латышский язык, чтобы стать совсем своей.

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Интервьюер и блогер Надежда Стрелец была уверена, что вот-вот объявят опровержение, актриса все равно выйдет на сцену, и на этом еще поспекулируют. Но нет, Хаматова, как показала действительность, не является для латвийцев авторитетной, это только россияне относились к ней как к большой актрисе и с придыханием, заметила Стрелец.

«Иллюзий, что хороших русских не сольют за ненадобностью сразу после того, как они сожгут все мосты, у меня никогда не было. Но чтобы с такими унизительными формулировками - это за гранью и добра зла», - призналась Стрелец. – «Видимо, надо было больше стараться. По двадцатому кругу говорить о том, как хорошо дышится в Латвии, где люди по-настоящему свободны».

Напомним, Хаматова в числе первых звезд эмигрировала из России после февраля 2022 года. За время своей новой жизни она успела оскорбить родину и откреститься от звание народной артистки.