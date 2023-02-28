Волочкова в шпагате оседлала кресло, встречая друга: гостеприимная хозяйка

Анастасия Волочкова подлечила свою травму и снова в строю. Поклонники уже успели соскучиться по ее невероятным шпагатам и, зная это, артистка теперь утоляет их жажду. Накануне у себя в гостях она принимала давнего друга-стилиста. И показала, как они проводят вечер.

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Гостеприимная Волочкова усадила товарища за рояль, а сама присела на кресле. При этом, балерина раскинула ноги в поперечном шпагате и сидела, слушая музыку, как ни в чем не бывало. Легкость при выполнении элемента артистка всегда использовала как свою фишку, и в этот раз ей удалось удивить фанатов снова, поскольку угол шпагата уже давно перевалил за 180 градусов.