Провал: вот почему отменили спектакли с Хаматовой в Риге

Сбежавшая в Латвия Чулпан Хаматова накануне осталась без работы в Новом Рижском театре, куда ее пристроил режиссер Алвис Херманис по старой дружбе. 27 февраля актриса должна была дебютировать в пьесе на латышском языке, который учила весь последний год. Но внезапно театр объявил об отмене всех спектаклей с участием Чулпан буквально за несколько часов до премьеры.

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Причину отмены объяснила журналист Марина Ахмедова в своем микроблоге в Telegram. И, судя по всему, Чулпан уже пакует чемоданы.