«Мне было плохо»: Юлия Бордовских рассказала, как пережила развод с президентом Союза конькобежцев России

Коуч по здоровью и кандидат в мастера спорта по баскетболу Юлия Бордовских вспомнила, как пауза в отношениях с мужем переросла в развод.

Телеведущая была замужем за бизнесменом и президентом Союза конькобежцев России Алексеем Кравцовым. Пара была счастлива. Однако в какой-то момент Юлия приняла решение сделать паузу в отношениях и с детьми переехала в США.