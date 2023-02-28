«Мне было плохо»: Юлия Бордовских рассказала, как пережила развод с президентом Союза конькобежцев России

Коуч по здоровью и кандидат в мастера спорта по баскетболу Юлия Бордовских вспомнила, как пауза в отношениях с мужем переросла в развод.
Телеведущая была замужем за бизнесменом и президентом Союза конькобежцев России Алексеем Кравцовым. Пара была счастлива. Однако в какой-то момент Юлия приняла решение сделать паузу в отношениях и с детьми переехала в США.
«Когда произошло расставание, это было большой драмой для меня, очень сильно переживала. Но этому предшествовало понимание того, что происходит что-то не то. Отношения стали другими, я не видела детей своих. Мне не нравилось ощущение себя в том браке и вообще в Москве. Я собрала вещи, детей и уехала», – призналась Юлия Бордовских.
«Это не было расставание. Это была возможность для меня уехать и немного прийти в себя. Мне было плохо. Мне было физически плохо, мне было душевно плохо», – добавила Юлия.
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Несмотря на тяжесть расставания, Юлия Бордовских захотела расторгнуть брак с избранником.
«То состояние, в котором я уже находилась, рано или поздно привело бы к тому, что отношения бы закончились по той или иной причине. Это был удар, когда пришло понимание, что нужно расстаться. Это было очень тяжело», – добавила Юлия Бордовских в YouTube-шоу Надежды Стрелец.