«Очень резко отреагировала»: экс-солистка «ВИА Гры» обвинила Веру Брежневу в грубом отношении

Исполнительница Миша Романова вспомнила случай, когда прочитала от Веры Брежневой неприятное сообщение.

В СМС Брежнева в резкой форме обвинила Романову во лжи.

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«С Верой мы никогда не были подругами, у нас даже был небольшой конфликт. Этой истории, наверное, уже пять лет. Когда я покинула группу, она очень резко отреагировала на одно из моих первых интервью», – отметила Романова.