«Очень резко отреагировала»: экс-солистка «ВИА Гры» обвинила Веру Брежневу в грубом отношении

Исполнительница Миша Романова вспомнила случай, когда прочитала от Веры Брежневой неприятное сообщение.
В СМС Брежнева в резкой форме обвинила Романову во лжи.
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«С Верой мы никогда не были подругами, у нас даже был небольшой конфликт. Этой истории, наверное, уже пять лет. Когда я покинула группу, она очень резко отреагировала на одно из моих первых интервью», – отметила Романова.
Миша Романова призналась, что Вера Брежнева нагрубил ей. Однако бывшая солистка группы «ВИА Гра» до сих пор не знает, чем именно не понравилась коллеге.
«Она мне написала смс. Оно было в достаточно жесткой, грубой форме. Обвинила меня во лжи, мол, я что-то недоговорила. Не знаю, что она имела в виду», – заявила артистка в YouTube-шоу «Слава+».