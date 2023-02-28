Регина Тодоренко заговорила о подготовке к третьей беременности

Телеведущая Регина Тодоренко меньше года назад во второй раз стала мамой. В декрете дива вновь долго отсиживаться не стала, а практические сразу после родов влилась в работу. На днях девушка призналась своим подписчикам, что вместе со своим мужем, музыкантом Владом Топаловым, думает о рождении третьего ребенка. Это признание очень удивило поклонников звездной пары.

Знаменитости поженились в октябре 2018 года, а уже через два месяца у них родился первенец - сын Михаил. Спустя три года Регина вновь забеременела, и в июле 2022 года у артистов появился Мирослав. Поэтому поклонники даже не предполагали, что пара так скоро вновь начнет говорить о пополнении.

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