Регина Тодоренко заговорила о подготовке к третьей беременности

Телеведущая Регина Тодоренко меньше года назад во второй раз стала мамой. В декрете дива вновь долго отсиживаться не стала, а практические сразу после родов влилась в работу. На днях девушка призналась своим подписчикам, что вместе со своим мужем, музыкантом Владом Топаловым, думает о рождении третьего ребенка. Это признание очень удивило поклонников звездной пары.
Знаменитости поженились в октябре 2018 года, а уже через два месяца у них родился первенец - сын Михаил. Спустя три года Регина вновь забеременела, и в июле 2022 года у артистов появился Мирослав. Поэтому поклонники даже не предполагали, что пара так скоро вновь начнет говорить о пополнении.
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Тему третьего ребенка развила сама Тодоренко. Она опубликовала в социальной сети короткое видео. На нем Влад Топалов играет на гитаре, а она сидит в странной позе, практически скрестив ноги за головой. Поза похожа на ту, что выполняется при занятиях йогой.
«Как я готовлюсь к третьим родам. Так и живем», - игриво подписала видео телеведущая.
Некоторые подписчики посчитали новую публикацию артистки шуткой. Однако нашлись и те, кто стал критиковать ее за разговоры о третьих родах после недавнего появления на свет второго ребенка. Поклонники пошли дальше и предположили, что звездные родители специально торопятся, ведь после двух сыновей им так хочется родить девочку.